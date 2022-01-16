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Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» испытали в Росгвардии

«ВПК» сообщила об испытаниях бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в Росгвардии

Фото: @milindcom

В войсках Росгвардии завершили испытания бронеавтомобиля «ВПК-Урал». Новая машина готова к принятию на вооружение. Об этом сообщили в Instagram «Военно-промышленной компании».

«Машина подтвердила все заявленные тактико-технические характеристики и готова к началу работ для принятия на снабжение в войска Росгвардии», — отметили в сообщении.

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24 декабря

Бронеавтомобиль «ВПК-Урал» массой 14500 килограммов получил двигатель ЯМЗ-536. Силовой агрегат мощностью в 360 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость по шоссе до 100 километров в час. Машина отличается усиленной противоминной защитой. В основе бронеавтомобиля лежит шасси Урал-53099.

Ранее в Китае показали новый самоходный миномет. Боевая машина основана на шасси бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi CSK131.

В ноябре «Военно-промышленная компания» показала на видео особенности нового пикапа «ВПК-Урал». Автомобиль получил грузовую платформу.

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Даниил Иринин
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