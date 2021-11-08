Новый российский бронеавтомобиль показали на видео

«Военно-промышленная компания» показала особенности бронированного пикапа «ВПК-Урал» на видео. Ролик, демонстрирующий новый российский бронеавтомобиль, опубликовали на странице компании в Facebook. Об этом сообщает «Российская газета».

В описании видеозаписи отметили, что «ВПК-Урал» может стать платформой для машин различного назначения. Так, пикап может нести комплекс радиоэлектронной борьбы и оборудование связи. Большой заброневой объем кабины автомобиля позволяет использовать «ВПК-Урал» в качестве медицинского транспорта или командно-штабной машины.

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Бронированный пикап получил дизельный двигатель ЯМЗ-536 мощностью в 360 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. Это позволяет автомобилю массой 14,5 тонны развивать скорость по шоссе 100 километров в час.

Автомобиль обеспечивает защиту экипажа при подрыве взрывного устройства массой до шести килограммов. Уровень баллистической защиты можно повысить с помощью дополнительных экранов.

В октябре сообщалось о поставках бронеавтомобилей «Патруль» в российские подразделения на территории Средней Азии. Машину на шасси грузовика КамАЗ-43502 получат военные на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант».