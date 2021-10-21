Спецназ применил «тигровую карусель» на учениях

На учениях в Новосибирской области военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) применили «тигровую карусель». Поочередное применение бронеавтомобилей «Тигр» повысило темп стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Сценарий учений на полигоне Шилово предполагал атаку российского подразделения превосходящими силами. Незаконное вооруженное формирование (НВФ) использовало легкобронированную технику для нападения на позиции спецназа.

Материалы по теме «Катастрофы можно было избежать» Почему начало битвы за Москву в 1941 году обернулось для Красной армии провалом «Им не было пощады» Как советская власть окончательно разгромила белых и решила судьбу Российской империи

Когда неприятель приблизился к позициям на расстояние выстрела, экипажи бронеавтомобилей «Тигр» уничтожили противника с применением «тигровой карусели». Новая тактика предполагает поочередную стрельбу из пулеметов «Корд». Для перезарядки первый автомобиль уходил с линии огня, а второй продолжал поражать цели. Это позволило вести непрерывный огонь.

На российско-пакистанских учениях «Дружба», которые завершились 9 октября, военнослужащие спецподразделений применили заминированный «Умный дом». Помещения дома оборудовали датчиками и ловушками. При попадании в ловушку специальное устройство имитировало взрыв.

В сентябре в России прошли испытания боевого модуля «Нарвал». Об этом ТАСС сообщили в НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Модуль предназначен для установки на перспективные катера. «Нарвал» оснащен пулеметом «Корд».