Спецназ применил «тигровую карусель» на учениях

На учениях в Новосибирской области военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) применили «тигровую карусель». Поочередное применение бронеавтомобилей «Тигр» повысило темп стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
Сценарий учений на полигоне Шилово предполагал атаку российского подразделения превосходящими силами. Незаконное вооруженное формирование (НВФ) использовало легкобронированную технику для нападения на позиции спецназа.
Когда неприятель приблизился к позициям на расстояние выстрела, экипажи бронеавтомобилей «Тигр» уничтожили противника с применением «тигровой карусели». Новая тактика предполагает поочередную стрельбу из пулеметов «Корд». Для перезарядки первый автомобиль уходил с линии огня, а второй продолжал поражать цели. Это позволило вести непрерывный огонь.
На российско-пакистанских учениях «Дружба», которые завершились 9 октября, военнослужащие спецподразделений применили заминированный «Умный дом». Помещения дома оборудовали датчиками и ловушками. При попадании в ловушку специальное устройство имитировало взрыв.
В сентябре в России прошли испытания боевого модуля «Нарвал». Об этом ТАСС сообщили в НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Модуль предназначен для установки на перспективные катера. «Нарвал» оснащен пулеметом «Корд».