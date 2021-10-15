В России возобновили производство револьвера «Наган»

На выставке «ОRELEXPO-2021» в России показали гражданскую версию револьвера «Наган»

Производство револьвера «Наган» возобновили в России. Новинку для гражданского рынка представили на выставке оружия и товаров для охоты «ОRELEXPO-2021». Пистолет получил приклад и длинный ствол, сообщает ТАСС.

Новый «Наган» производит компания «Сестрорецкий оружейный завод». Возрожденный образец получил длинный ствол и приклад, что делает «Наган» соответствующим российскому оружейному законодательству. Так, общая длина оружия должна быть более 800 миллиметров.

В основе гражданского нарезного карабина «Наган» лежит версия револьвера с прикладом и длиной ствола в 300 миллиметров. Карабин выпускали на Тульском оружейном заводе для нужд пограничной стражи Царской Армии.

В компании отметили, что новинка разработана для охотников и коллекционеров. Поэтому новый «Наган» планируют выпускать в оригинальном калибре 7,62 на 38 миллиметров и под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 на 15,6 миллиметров.

В сентябре стало известно о новом оружии российских летчиков. В носимый аварийный запас пилотов могут включить пистолет-пулемет ППК-20. Автомат под патрон 9 на 19 миллиметров обеспечивает темп стрельбы до 800 выстрелов в минуту.

