Российские военные применили заминированный «Умный дом» на учениях

«Умный дом» использовали на учениях «Дружба-2021» для тренировки специальных подразделений

На совместных российско-пакистанских учениях «Дружба-2021» применили «Умный дом». Российские военные использовали помещение с имитаторами взрыва и ловушками для обучения специальных подразделений. Об этом сообщает РИА Новости.

Все объекты в «Умном доме» заминированы и оборудованы датчиками. Если военный попадает в ловушку до ее обезвреживания, то происходит имитация взрыва. «Умный дом» оборудован сиреной и безопасными для человека зарядами.

Начальник инженерной службы объединения Южного военного округа полковник Роман Бессмертный отметил, что «Умный дом» предназначен для обучения бойцов специальных подразделений. «Чтобы исключить подрыв подразделения, мы проводим занятия и показываем реальные ситуации», — отметил он.

Совместные учения «Дружба-2021» продлятся до 9 октября. Около 200 военнослужащих отрабатывают совместные действия на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Ранее стало известно об использовании машин разминирования «Уран-6» на учениях «Запад-2021». Роботизированные комплексы задействовали для проделывания проходов в минных полях.

В апреле российские военные использовали машины дистанционного разминирования «Листва» для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на учениях. Машина обезвредила дистанционно управляемые взрывные устройства с помощью СВЧ-пушки.