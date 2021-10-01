В России прошли испытания умного парашюта

Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» завершил заводские испытания умной транспортной парашютной системы. Этапы тестирования умного парашюта прошли в нескольких регионах России. Соответствующее заявление появилось на сайте госкорпорации.

В состав умной транспортной системы входит десантная платформа, парашют с управляемым куполом и автоматизированный комплекс управления. Это позволяет сбрасывать грузы по координатам, которые задает наземная аппаратура управления. Также парашютная система может автоматически следовать за ведущим парашютистом в качестве ведомого.

В «Ростехе» сообщили, что испытания системы подтвердили точность приземления. Так, отклонение при сбросе с высоты в четыре километра составило менее 100 метров. Парашют позволяет десантировать различное оборудование, боеприпасы и вооружение массой до 250 килограммов.

Транспортную систему создали специалисты Ивановского парашютного завода «Полет» холдинга «Технодинамика». В ходе заводских испытаний десантирование осуществляли в Московской и Рязанской областях, а также в Крыму. Следующим этапом тестирования станут летно-конструкторские испытания, которые планируют завершить в 2022 году.

Ранее стало известно о создании системы умного минирования. Автоматизированная система управления позволяет определить оптимальную конфигурацию минных полей, которые выставляют системы дистанционного минирования.