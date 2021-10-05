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В США испытают умные прицелы для стрелкового оружия

Defence Blog: корпус морской пехоты США получит системы управления огнем Smart Shooter
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Фото: Smart Shooter Ltd.

Израильская компания Smart Shooter заявила о поставке систем управления огнем SMASH 2000 в США. Умные прицелы для стрелкового оружия испытают в Лаборатории ведения боевых действий (Warfighting Laboratory) Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщает Defence Blog.

Первые комплексы отправят уже текущей осенью. Военные исследователи протестируют систему управления огнем SMASH 2000 на современных образцах вооружения. Командование морской пехоты планирует использовать индивидуальное оружие с новыми системами для поражения малых беспилотников.

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Система управления огнем SMASH 2000 получила интегрированный комплекс обработки изображений, который позволяет распознавать цель. Также умный прицел может сопровождать движущиеся объекты. Это позволяет с высокой точностью поражать наземные цели и малогабаритные беспилотные летательные аппараты.

Ранее стало известно о начале разработки умного стрелкового комплекса в России. Перспективная разработка сможет идентифицировать цели благодаря использованию нейросетей, сообщало РИА Новости.

В декабре 2020 года авторы The Drive предположили, что орудием убийства иранского физика Мохсена Фахризаде могла быть система SMASH Hopper. Комплекс представляет собой дистанционно управляемую установку с прицелом SMASH 2000.

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