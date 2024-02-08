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11:47, 8 февраля 2024Наука и техника

Стало известно об интересе иностранцев к российским машинам MRAP

Михеев: иностранцы проявляют интерес к российским машинам класса MRAP

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Иностранные партнеры проявляют интерес к российским машинам класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected — бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой), которые получили доработки в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС стало известно от гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

По его словам, ближневосточные партнеры проявляют интерес, в частности, к машинам семейства «Тайфун». «Российские бронемашины класса MRAP различного назначения получили серьезное развитие в ходе специальной военной операции, и наши партнеры знают, что они создаются и модифицируются с учетом опыта работы в боевых условиях», — сказал руководитель.

Ранее «Российская газета» сообщила, что в России работают над новой боевой машиной на танковом шасси Т-90М.

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      Иван Потапов
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