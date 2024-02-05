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20:33, 5 февраля 2024Наука и техника

В России запатентовали новую бронированную машину на шасси Т-90М

«РГ»: в России запатентовали новую машину управления на танковом шасси
Танк Т-90М

Танк Т-90М. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В России работают над новой боевой машиной на танковом шасси. Сведения о патенте на промышленный образец бронированной машины управления опубликовали на сайте Федерального института промышленной собственности, передает «Российская газета» («РГ»).

Отмечается, что машину управления могут выполнить на шасси танка Т-90М. Машина без башни получила дистанционно управляемую установку с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Защищенность изделия обеспечат блоки динамической защиты и решетчатые экраны. Люки для членов экипажа расположены в крыше корпуса машины.

Танк Т-90М оснащен моноблочной силовой установкой В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Башню и корпус машины прикрывают блоки динамической защиты «Реликт».

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      Даниил Иринин
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