Командование ВСУ решило перебросить дополнительные резервы в Харьков

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные свежие резервы в Харьков, об этом сообщает военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова передает издание MK.RU.

По заявлению Марочко, в общежитие одного из вузов стали подселять военнослужащих из центральных областей Украины. Он добавил, что подразделение создано недавно и является резервом 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Несмотря на панические заявления, о том, что у ВСУ не хватает людского резерва, боеприпасов и срочно нужны деньги на содержание армии, приходят данные подтверждающие, что пока еще рано говорить о полной потере боеспособности украинских вооружённых формирований», — заявил военный.

Ранее брат мэра Киева Владимир Кличко предрек падение ВСУ как домино после взятия Авдеевки без помощи Запада.