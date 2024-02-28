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20:22, 28 февраля 2024Из жизни

Мужчина подрался с невестой на свадьбе

Fox News: в США мужчина толкнул невесту на свадьбе и подрался с гостями

Фото: Luis Tosta / Unsplash

В США арестовали 45-летнего мужчину, который подрался на свадьбе с невестой и другими гостями. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Ларго, штат Флорида, вечером в субботу, 24 февраля. Ронтай Стоукс был приглашен на праздничную церемонию, которая проходила в одном из банкетных залов города. В какой-то момент мужчина о чем-то поспорил с невестой, а потом толкнул ее. Девушка упала, а Стоукс схватил стул и швырнул его в стеклянную дверь зала.

Мужчину вывели из зала, однако тот не успокоился и на улице. Когда гости начали выходить из помещения, он стал бросаться на них. Причем от побоев пострадали его мать, племянница и шурин.

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В итоге Стоука арестовали полицейские. Мотив его агрессии не раскрывается, однако в протоколе упоминается, что она могла быть связана с количеством употребленного им алкоголя. В данный момент мужчине назначен залог в 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии полиция три дня разыскивала жениха, который сбежал от невесты перед брачной ночью. Выяснилось, что все это время он скрывался в другом городе.

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      Никита Савин
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