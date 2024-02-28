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16:13, 28 февраля 2024Из жизни

Эксперт по винам рассказала про заблуждения о пьяных сомелье

Кавист из Перми Колобова: люди часто считают, что сомелье постоянно пьют

Фото: Petrov Sergey / Imago / Globallookpress.com

Кавист Алена Колобова из Перми пожаловалась на заблуждения, связанные с ее профессией. Про ошибочные представления о работе сомелье она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

Алена Колобова заинтересовалась винами, когда подрабатывала официанткой во время учебы в университете. Она увлеклась эстетикой винного мира, окончила школу сомелье и стала кавистом — экспертом по винам, работающим в винном бутике или винотеке.

По словам Колобовой, чаще всего люди считают, что сомелье постоянно пьяны. «Обычно после слова "сомелье" следует фраза: "Вы, наверное, там пьете с утра до вечера. Как выдерживает ваша печень?"» — утверждает она.

Бывают и другого рода обвинения. Во время дегустации сомелье делает глоток вина и катает напиток по небу, чтобы раскрыть его вкус. А затем сплевывает его в специальный кулер. Реакция окружающих чаще всего такая: «Вы что, сплевываете вино? Какое кощунство!»

Алена Колобовакавист
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      Олег Парамонов
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