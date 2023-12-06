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10:07, 6 декабря 2023Из жизни

Рисующая картинки для детей россиянка назвала размер своей зарплаты

Фото: Rifqi Ali Ridho / Unsplash

Россиянка, ставшая иллюстратором-фрилансером, назвала размер своей зарплаты. О своих доходах и пути в профессию она рассказала в статье «Ленты.ру».

София Коробкова из Санкт-Петербурга долго искала себя: сначала училась на врача, потом работала в спа-центре, но ее ничто не радовало. Тогда она решила вспомнить о детской любви к рисованию, пошла на курсы по дизайну и поняла, что ее призвание — творчество. Так девушка стала иллюстратором, рисующим картинки для детей.

София начала брать заказы как фрилансер. Сейчас, испробовав разные режимы работы, она трудится четыре дня в неделю. «Во фрилансе хорошо то, что прибыль зависит только от тебя: сколько потратил усилий — столько и заработал. Полтора года я стабильно зарабатываю от 60 до 100 тысяч рублей в месяц», — рассказала она. По ее словам, это не очень большие суммы, но, поскольку София живет с мужем, острой потребности работать и зарабатывать больше у нее сейчас нет.

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Главный плюс нынешней профессии для девушки — это возможность работать на себя, которая позволяет ей воплощать в жизнь свою мечту, а не мечту начальника. Кроме того, ей нравится, что можно работать из любой точки мира. «При такой работе нет предела карьерному росту. Например, когда я почувствовала, что мне тесновато в иллюстрации, то стала организовывать консультации, сейчас готовлю свой обучающий курс. А могу вообще выучиться на фитнес-инструктора и уйти в эту сферу», — поделилась своим опытом София.

Однако минусы тоже есть: хотя фрилансер сам выстраивает режим и не тратит времени на дорогу, по словам Софии, эмоционально очень тяжело отдыхать там, где работаешь. К тому же нужно уметь быть многозадачным, а это отнимает много сил.

Ранее работающая тестировщицей мобильных игр россиянка рассказала о требованиях к ее профессии. Она призналась, что до того, как случайно наткнулась на вакансию тестировщика, она даже не знала о существовании этой профессии.

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