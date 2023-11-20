Играющая в игры по работе россиянка рассказала о требованиях к профессии
Работающая тестировщицей мобильных игр россиянка Юлия Страхова рассказала о требованиях к ее профессии. О том, как устроиться в компанию, где нужно целый день играть в игры по работе, она рассказала в статье для «Ленты.ру».
Россиянка призналась, что до того, как случайно не наткнулась на вакансию тестировщицы игр, она даже не знала о существовании этой профессии. Тем не менее так как девушка хотела работать в сфере IT, она решила попробовать пройти собеседование и в итоге устроилась на работу.
По ее мнению, тестирование — отличное направление для входа в сферу, потому что для этой работы нужно не так много первоначальных знаний, как, например, в программировании. При этом, по ее словам, для работы тестировщиком все же желательно иметь технический бэкграунд: получить техническое образование или закончить какие-то курсы.
У самой Страховой было образование по специальности «Прикладная информатика», поэтому перед собеседованием она решила изучить материалы о профессии, чтобы лучше понять, что будут требовать от нее на рабочем месте. Также она предварительно поиграла в игры компании.
Россиянка утверждает, что, чтобы устроиться на работу, только технических знаний любому работнику в сфере IT — хоть тестировщику, хоть программисту — недостаточно. Нужно обладать еще хорошими софт-скиллами: то есть уметь общаться с людьми. Важно слышать их точку зрения, доносить до них свою и уметь договариваться.
Когда человека отсматривают как потенциального кандидата на работу в компанию, присматриваются как раз таки к софт-скиллам, к тому, как он реагирует на определенные ситуации. И уже примерно понимают, подходит ли он под культурный код компании или нет
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