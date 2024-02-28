Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:54, 28 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

Зеленский: инициатива Макрона по вводу войск НАТО является конкретным шагом

Фото: Florion Goga / Reuters

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск НАТО на Украину является конкретным шагом по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции в Албании. По его словам, Макрон поделится с ним информацией, когда прибудет на Украину в середине марта.

«Он [Макрон] сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. Это очень конкретные вещи», — заявил украинский президент. По его мнению, подобные заявления являются конкретными шагами для обеспечения безопасности страны. Зеленский также подчеркнул важность обмена инициативами с западными союзниками.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отверг планы по отправке войск альянса на Украину. По его словам, организация оказывает Украине беспрецедентную поддержку, но планов по размещению войск нет.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Российский подросток более полугода проходил с куском ботинка в стопе

      Выход множества игр на Playstation отменили

      Уволенная за использование Wi-Fi на борту стюардесса получит миллионную выплату

      Сергей Жуков вспомнил о крышевании бандитами группы «Руки вверх!»

      Бывшая жена Моргенштерна снялась в мини-шортах и шапке-ушанке

      В российском ТЦ отреагировали на скандал с «натовским супергероем»

      Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

      На Украине сотрудники военкомата попытались мобилизовать пассажира троллейбуса

      В России вспомнили пророчество Жириновского о ситуации в Приднестровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше