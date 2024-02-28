Зеленский прокомментировал слова Макрона о вводе войск НАТО на Украину

Зеленский: инициатива Макрона по вводу войск НАТО является конкретным шагом

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск НАТО на Украину является конкретным шагом по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции в Албании. По его словам, Макрон поделится с ним информацией, когда прибудет на Украину в середине марта.

«Он [Макрон] сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. Это очень конкретные вещи», — заявил украинский президент. По его мнению, подобные заявления являются конкретными шагами для обеспечения безопасности страны. Зеленский также подчеркнул важность обмена инициативами с западными союзниками.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отверг планы по отправке войск альянса на Украину. По его словам, организация оказывает Украине беспрецедентную поддержку, но планов по размещению войск нет.