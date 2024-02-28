Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 28 февраля 2024Силовые структуры

Жителя российского города отправили в колонию за кровную месть

В Петербурге осудили на 9 лет мужчину, убившего человека из мести за брата

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Жавохира Дехконова к девяти годам колонии строгого режима за расправу над человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что вечером 27 февраля 2023 года фигурант во время ссоры с потерпевшим нанес ему твердым предметом более 60 ударов в шею, по голове, в область груди и спины, а также по рукам, ногам и лицу. Спасти мужчину не удалось.

Дехконов признал вину. Он заявил, что расправился с потерпевшим из мести за брата. Тот некоторое время назад ушел из жизни в результате падения со скалы в Узбекистане, что было квалифицировано как несчастный случай. Однако семья в это не поверила и решила, что к делу причастен потерпевший.

Суд также взыскал с Дехконова шесть миллионов рублей в пользу матери и дяди потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием 1 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Похищавшего машины у женщин с сайтов знакомств россиянина оставили под арестом

      Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

      Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

      Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

      Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

      Мужчина подрался с невестой на свадьбе

      «Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше