Жителя российского города отправили в колонию за кровную месть

В Петербурге осудили на 9 лет мужчину, убившего человека из мести за брата

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя Жавохира Дехконова к девяти годам колонии строгого режима за расправу над человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что вечером 27 февраля 2023 года фигурант во время ссоры с потерпевшим нанес ему твердым предметом более 60 ударов в шею, по голове, в область груди и спины, а также по рукам, ногам и лицу. Спасти мужчину не удалось.

Дехконов признал вину. Он заявил, что расправился с потерпевшим из мести за брата. Тот некоторое время назад ушел из жизни в результате падения со скалы в Узбекистане, что было квалифицировано как несчастный случай. Однако семья в это не поверила и решила, что к делу причастен потерпевший.

Суд также взыскал с Дехконова шесть миллионов рублей в пользу матери и дяди потерпевшего.

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