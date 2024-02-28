Силовики начали поиск планировавшего нападение на российский колледж студента

В Казани ищут студента, планировавшего напасть на колледж с оружием 1 апреля

В Казани силовики ищут 18-летнего студента, планировавшего нападение на один из местных колледжей с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, с июля 2023 года учащийся Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева изучал информацию по изготовлению и покупке оружия, а также истории нападений на другие учебные заведения. В то же время юноша готовил нападение на колледж, в котором обучается, и расправу над находящимися в нем студентами. Задуманное он планировал совершить 1 апреля.

Вскоре про планы злоумышленника узнали сотрудники правоохранительных органов и начали его поиск. В отношении студента возбудили уголовное дело о подготовке к расправе над двумя и более людьми.

Ранее ФСБ в Омской области задержала 18-летнего студента, который планировал участвовать в военных действиях на стороне Вооруженных сил Украины.