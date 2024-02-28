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01:00, 28 февраля 2024Ценности

Звезда «Бумажного дома» в обнажающем грудь платье вышла в свет с возлюбленным

Фото: Aldara Zarraoa / WireImage

Испанская актриса и модель Урсула Корберо в обнажающем грудь наряде посетила кинематографическую премию Fotogramas de Plata. Соответствующая публикация появилась на странице журнала Fotogramas в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

34-летняя звезда сериала «Бумажный дом» вышла в свет в облегающем платье бренда Dilara Findikoglu. Верхняя часть данного предмета гардероба оказалась выполнена из прозрачной ткани со швами в форме бюстгальтера. При этом знаменитость отказалась от бра, и сквозь ткань просвечивало ее тело.

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Известно, что артистка стала победительницей в номинации «Лучшая телевизионная актриса» за роль в сериале Netflix «Тело в огне». Компанию на мероприятии ей составил возлюбленный — аргентинский актер и кинопродюсер Чино Дарин.

Ранее в феврале американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея вышла в свет в откровенном платье без нижнего белья. 27-летняя артистка посетила очередную премьеру фильма «Дюна: Часть вторая», состоявшуюся в Нью-Йорке, США.

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      Карина Черных
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