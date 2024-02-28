Звезду «Эйфории» арестовали во время демонстрации в поддержку Палестины

Хантер Шафер арестовали во время демонстрации в поддержку Палестины

Американская актриса, модель и звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер была арестована в США во время демонстрации в поддержку Палестины. Об этом пишет New York Post.

Актриса оказалась среди 33 протестующих, взятых под стражу полицией Нью-Йорка. По словам источников издания, 25-летняя Шафер получила повестку в суд. Отмечается, что демонстранты требовали прекратить бомбардировки Газы.

Ранее сообщалось, что 67-летний актер и звезда серии фильмов «Пираты Карибского моря» Кевин МакНэлли был арестован. Актера, который известен по роли Джошами Гиббса — первого помощника капитана Джека Воробья — в картине, задержали в Лос-Анджелесе, США, по обвинению в домашнем насилии.