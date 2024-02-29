Актер «Современника» назвал высказывания Смольянинова «отчетом» перед Западом

Актер «Современника» Юшкевич: Смольянинов критикует Россию ради получения денег

Заслуженный артист России Сергей Юшкевич назвал антироссийские высказывания своего коллеги актера Артура Смольянинова (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов) отчетом перед Западом. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

По словам заслуженного артиста России, звезда «9 роты» выступал с критикой в адрес страны, чтобы заработать денег, а также спасти свою недвижимость и сбережения за границей. Юшкевич также отметил, что Смольянинов не выглядит как человек с заблуждениями и выражает свои высказывания обдуманно.

Собеседник издания подчеркнул, что слова его коллеги уже никому не приносят вреда, так как в России все давно разобрались с тем, «кто есть кто». Он также признался, что пришел в шок от слов Смольянинова о том, что ему все равно, что будет с Россией, даже если останется лишь одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

«По сути, он предложил спалить Россию ракетами. Когда я услышал это, я был в шоке и подумал: Артур, а тут твоя мама живет... Тут жена твоя, хоть и бывшая, дети твои, твоя первая учительница... Их всех, по твоей логике, также — в пепел?!» — заявил Юшкевич.

Ранее стало известно, что Смольянинов зарабатывает на жизнь тем, что выступает в латвийских кафе со своей группой.