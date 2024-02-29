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16:06, 29 февраля 2024Бывший СССР

Армения заявила о готовности вступить в ЕС

Спикер НС Армении Симонян: Ереван готов стать кандидатом на членство в ЕС

Фото: Pavel Golovkin / AP

Ереван готов вступить в Европейский союз (ЕС), потому что уровень демократии в Армении выше, чем у некоторых его стран-членов. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте, передает Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости».

«Мы готовы [получить статус кандидата на членство в ЕС], однозначно (...) По нашим показателям, у нас более высокий уровень демократии, чем у некоторых членов ЕС. Нам следует думать в этом направлении, но не нужно спешить и делать резкие шаги», — сообщил парламентарий.

Он добавил, что Ереван будет исходить из того, какая политика обеспечит для республики наивысший уровень национальной безопасности.

В ходе выступления Симонян также прокомментировал слухи о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности. По словам спикера, на сегодня в Ереване такого решения нет, но власти республики могут решить покинуть организацию в будущем.

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      Глеб Палехов
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