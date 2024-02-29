В Армении опровергли заявление о выходе из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян: решения о выходе из ОДКБ нет

У официального Еревана нет окончательного решения о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в ходе брифинга в парламенте, передает ТАСС.

«Об изменении какого-либо вектора или о чем-то в этом роде речи не шло. Мы обсуждаем, что делать, чтобы уменьшить опасности, которые могут угрожать Армении. Решения о выходе из ОДКБ нет», — заявил парламентарий.

Он добавил, что Ереван может покинуть организацию в будущем и подчеркнул, что именно к этому власти республики призывает армянское общество.

В ходе выступления Симонян также прокомментировал сообщения о выводе из страны российской военной базы №102. По словам спикера, власти Армении пока не обсуждают такие шаги, но считают, что нынешняя архитектура безопасности не работает.