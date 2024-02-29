В Ереване назвали неработающей нынешнюю архитектуру безопасности

Спикер парламента Армении Симонян: нынешняя архитектура безопасности не работает

Власти Армении не обсуждают вывод из страны российской 102-й военной базы, однако считают, что нынешняя архитектура безопасности не работает. Об этом заявил спикер парламента страны Ален Симонян, передает ТАСС.

«Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает?» — сообщил он.

28 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения заморозит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если организация не выполнит свои обязательства. При этом армянский лидер отметил, что Ереван не планировал втягивать ОДКБ в войну против Азербайджана, однако ожидал обозначения политико-дипломатической позиции.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не планирует нападать на Армению. По его словам, разговоры о таких планах Баку являются инсинуациями президента Франции Эммануэля Макрона.