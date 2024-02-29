Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:23, 29 февраля 2024Наука и техника

Путин назвал науку основой технологического развития

Путин: наука — это основа основ технологического развития России

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал науку основной технологического развития. Трансляция меропрятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, страна всегда думала о будущем и старается так делать и дальше. «Отечественная научная инфраструктура — наше мощное преимущество», — заявил Владимир Путин. Президент России предложил более чем вдвое увеличить вложения в разработки и войти в число ведущих стран мира.

Также в своем обращении Путин подчеркнул, что инвестиции в научную сферу должны вырасти со стороны частного сектора. Эффективность таких вложений президент назвал главным критерием оценки.

Кроме того, по словам Путина, Россия должна создавать новые глобальные проекты и сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию. Президент заключил, что у государства есть все возможности для налаживания международных технологических платформ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. «То что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано», — заметил руководитель страны.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

      Путин заявил о ядерной угрозе и гибели цивилизации из-за действий Запада

      Устоявшийся миф о привычке сутулиться развеяли

      Экс-полицейского и его сообщников осудили за кражу отравившего 40 россиян спирта

      Российские полицейские ликвидировали нарколабораторию

      Путин назвал науку основой технологического развития

      Путин назвал риски для российской экономики

      Большинство украинцев признали зависимость успехов на фронте от помощи Запада

      Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

      Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше