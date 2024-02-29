Путин назвал науку основой технологического развития

Путин: наука — это основа основ технологического развития России

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал науку основной технологического развития. Трансляция меропрятия ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам президента, страна всегда думала о будущем и старается так делать и дальше. «Отечественная научная инфраструктура — наше мощное преимущество», — заявил Владимир Путин. Президент России предложил более чем вдвое увеличить вложения в разработки и войти в число ведущих стран мира.

Также в своем обращении Путин подчеркнул, что инвестиции в научную сферу должны вырасти со стороны частного сектора. Эффективность таких вложений президент назвал главным критерием оценки.

Кроме того, по словам Путина, Россия должна создавать новые глобальные проекты и сформировать долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию. Президент заключил, что у государства есть все возможности для налаживания международных технологических платформ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. «То что мы планировали в сфере вооружения, о чем я говорил в послании 2018 года, все сделано», — заметил руководитель страны.