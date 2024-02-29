Среда обитания
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19:42, 29 февраля 2024Среда обитания

Языки оказались под угрозой исчезновения из-за глобальной проблемы

Климатический кризис поставил саамские языки на грань вымирания
СюжетЛесные пожары:

Кадр: «Говорит НеМосква» / YouTube

Саамским языкам грозит вымирание из-за климатического кризиса. Глобальное потепление может привести к исчезновению десятков слов в языках северных народов, предупреждает служба «Би-би-си».

Саамская лексика изначально завязана на образе жизни и традиционных занятиях местных народов — рыболовстве и оленеводстве. Выслеживать животных, предугадывать их поведение удается благодаря тщательному изучению погодных условий. Европейцам не дано понять всю красоту саамского языка. На объяснение того, что у англичанина потребует трех предложений, у саама найдется одно емкое слово. Однако с повышением температуры привычный ход вещей начал меняться. Узкоспециализированные термины, служившие саамам веками, начинают отмирать.

Такая участь ждет слово ealát, обозначающее состояние снежного покрова, при котором олени смогут легко добыть себе пищу. К примеру, если снег рыхлый, а лед не мешает животным добраться до лишайника. Означает этот термин и то, что лишайник не заплесневел под снегом. Повышение температуры привело к увеличению в арктической зоне количества дождей. Застывшая корка льда все чаще лишает оленей пропитания. Хорошие условия для кормления оленей становятся редкостью, как и случаи использования необходимого для этого термина. Слово jassa, означающее затяжные снегопады в горах, также употребляется все реже и реже. Зато такие слова, как suttádat, njáhcu или sievlladat, означающие подтаивающий снег зимой, применяются с пугающей регулярностью.

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Исчезают из языка и целые времена года. На севере Лапландии еще 20 лет назад делили год на восемь сезонов. Теперь же особый период между весной и летом в регионе случается не каждый год, и соответствующее слово выходит из обращения. Меняет климатический кризис и местный ландшафт. Из-за таяния вечной мерзлоты и увеличения количества осадков происходит озеленение прежде покрытых снегами районов. Леса и кустарники все интенсивнее растут на севере. Гору без высокой растительности саамы называют duottar. С недавних пор такие пейзажи все чаще сменяются várri — горами, покрытыми высокими деревьями.

Пугает оленеводов и перспектива полностью забыть навык чтения следов зверей на снегу. По следам они определяют не только пол и возраст животного — опытные оленеводы могут сказать, испугано ли оно и отбилось ли от стада. И на каждую такую характеристику у саама есть собственное слово.

Страдает язык и от снижения популяции лососей. Рыбалка у саамов — отдельный ритуал, начиная от изготовления сетей и заканчивая историями у костра. Все используемые при этом слова из-за сокращения улова произносятся реже. К примеру, термин jiekŋaguolli обозначает раннего весеннего лосося, которого можно поймать сразу после вскрытия льда на реках. В последний рыболовный сезон саамы даже не смогли его увидеть. Зато местная лексика пополнилась новым словом — dálkkádatrievdan. Оно означает «изменение климата».

Ранее ученые выявили связь между перегревом Арктики и масштабными лесными пожарами. Дефицит осадков на севере Канады усугубил распространение недавних лесных пожаров, ставших самыми обширными за историю страны.

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      Виктория Клабукова
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