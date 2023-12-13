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12:22, 13 декабря 2023Среда обитания

Потепление в Арктике усугубило глобальную проблему

Перегрев Арктики связали с повышением уровня моря и масштабными лесными пожарами
СюжетЛесные пожары в Амазонии

Фото: Василий Максимов / Коммерсантъ

Потепление в Арктике приводит к повышению уровня моря. Последствия перегрева территорий на Северном полюсе отразятся на Северной Америке и Евразии, сообщается в последнем докладе американского управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В этом году Арктика пережила самое теплое лето с начала XX века. Поскольку эта область планеты нагревается вдвое быстрее остальной части земного шара, последствия глобального потепления здесь выражены ярче.

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В 2023 году Гренландия потеряла еще 158,7 миллиарда тонн массы своего ледяного щита. Таяние сухопутного льда здесь фиксируется с 1998 года, и с каждым годом оно набирает все большую скорость, приближаясь к рекордным значениям. Сокращение площади сухопутного льда ведет к повышению уровня моря. Прибрежные города начинает затапливать, а это затрагивает жилье, инфраструктуру, транспорт и бизнес, напоминают эксперты.

Кроме того, из-за таяния вечной мерзлоты и увеличения количества осадков происходит озеленение североамериканской тундры. Природная зона интенсивно покрывается кустарниками и деревьями. Этот процесс тоже чреват климатическими проблемами: углекислый газ, накопленный в вечной мерзлоте, начинает высвобождаться.

Помимо таяния ледников, повышение температуры в Арктике способствует возникновению масштабных лесных пожаров, полагают ученые. В связи с потеплением в северных районах Канады и Канадского Арктического архипелага осадков выпало меньше нормы. Это в свою очередь усугубило распространение самых обширных в истории Канады лесных пожаров.

Ранее тропическим лесам Амазонии предрекли превращение в саванну из-за глобального потепления. Сухой сезон на юге области становится гораздо длиннее, а сами леса превратились в источник вредных выбросов, предупреждают специалисты.

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      Виктория Клабукова
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