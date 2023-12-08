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18:16, 8 декабря 2023Среда обитания

Тропикам в одной стране предрекли превращение в саванну

Тропические леса в Бразилии оказались под угрозой из-за изменения климата

Фото: PARALAXIS / Shutterstock / Fotodom

Тропические леса Амазонии могут превратиться в травянистую сухую саванну из-за глобального потепления. Об этом сообщает Lusa со ссылкой на заявление бразильского ученого Карлуша Нобре.

Сухой сезон на юге Амазонии в настоящее время стал гораздо длиннее, заявил он. Если раньше он длился три-четыре месяца, сегодня продолжительность составляет четыре-пять месяцев. В настоящее время тропический лес стал источником вредных выбросов.

С июля по сентябрь в некоторых районах выпал минимум осадков с 1980 года. Сообщалось о рекордном обмелении реки Амазонки. Порт Манауса зафиксировал минимальный за последние 120 лет уровень воды — опустился до отметки в 13,59 метра. В тот же период 2022 года показатель был на отметке 17,6 метра. Из-за обмеления на севере Бразилии приостановили перевозку зерна.

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      Мария Черкасова
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