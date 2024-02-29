Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:54, 29 февраля 2024Среда обитания

Домохозяек призвали натереть духовку углем

«БелНовости»: удалить жир и нагар в духовке удастся с помощью угля

Фото: Stefan C. Asafti / Unsplash

Удалить загрязнения в духовом шкафу удастся с помощью активированного угля. К использованию такого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что уголь служит эффективным средством борьбы с жиром и нагаром в духовке. Для того чтобы избавиться от загрязнений, они посоветовали растолочь 10-15 таблеток и смешать получившийся порошок с литром воды. После этого тряпку можно окунуть в раствор и протереть ею поверхность духового шкафа.

Помимо этого, эксперты порекомендовали раз в две недели заливать в емкость для запекания четыре стакана воды с измельченными кусочками одного лимона и парой чайных ложек средства для мытья посуды и оставлять во включенной на 150 градусов духовке на полчаса. После этого, заверили они, останется лишь протереть духовой шкаф.

Днем ранее специалисты назвали простой способ, помогающий избавиться от ржавчины в доме.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о состоянии российского супероружия. Армия скоро покажет одно из них

      В Британии узнали о сценариях применения Россией тактического ядерного оружия

      Путин призвал увеличить интенсивность полетов в России

      Напавшего на монаха мужчину пронзила статуя Будды

      20-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      Путин анонсировал развитие Севморпути

      На Украине женщины со скандалом прогнали военкомов

      Четверо мужчин обмотались одеялами и попытались сбежать с Украины

      Мать пропавшей в Дагестане студентки в обращении заявила о «19 днях пустоты»

      На Украине анонсировали перестановки в командовании ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше