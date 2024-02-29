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13:46, 29 февраля 2024Культура

Экс-супруг Спирс прокомментировал ее конфликт с Тимберлейком

Экс-супруг Спирс Асгари заявил, что не следил за ее конфликтом с Тимберлейком
Сэм Асгари

Сэм Асгари. Фото: Faye Sadou / imago-images.de / Globallookpress.com

Экс-супруг американской певицы Бритни Спирс, тренер и модель Сэм Асгари, прокомментировал конфликт артистки с Джастином Тимберлейком. Его слова приводит People.

Бывший муж знаменитости, который моложе ее на 13 лет, заявил, что когда Спирс встречалась с певцом, ему было всего пять лет. Он отметил, что не интересовался вспыхнувшим в сети скандалом.

«Я был очень молод и не следил за поп-культурой. Ведь развлекательные новости могут кардинально отличаться от реальности», — подчеркнул Асгари. Бывший муж исполнительницы признался, что не читал ее мемуаров, однако будет поддерживать Бритни в любом случае.

В своих мемуарах «Женщина во мне» Спирс призналась, что в 19 лет сделала аборт от Тимберлейка в домашних условиях. После этого артист подвергся хейту и собрался подавать в суд на певицу.

Из-за угроз своих поклонников в адрес Тимберлейка Спирс публично извинилась перед ним. В ответ Тимберлейк заявил, что ему не перед кем извиняться. Это разозлило звезду, и она пригрозила экс-бойфренду судом.

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      Анастасия Астахова
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