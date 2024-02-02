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12:29, 2 февраля 2024Культура

Спирс пригрозила Тимберлейку судом после поста с извинениями

Спирс пригрозила Тимберлейку судом после того, как извинилась перед ним

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бритни Спирс пригрозила своему экс-возлюбленному, исполнителю Джастину Тимберлейку, судом. Об этом она сообщила в своем Instagram-акааунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

За несколько дней до публикации поста с угрозами исполнительница публично извинилась перед артистом за то, что поделилась подробностями их личной жизни в мемуарах «Женщина во мне».

Тимберлейк отреагировал на это на своем концерте. По данным Daily Mail, певец сообщил, что ему не перед кем извиняться.

Именно это и разозлило Спирс, которая в новом посте напомнила, что когда-то ее бывший возлюбленный плакал на плече у матери.

Мне сказали, что кто-то говорит дерьмо обо мне на улицах! Хочешь дойти до суда или пойдешь домой плакать к маме, как в прошлый раз? Мне не жаль

Бритни Спирс

В книге певица рассказала, что в 2000 году, в возрасте 19 лет, делала аборт от Тимберлейка в домашних условиях. «Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни», — писала исполнительница.

Ранее Спирс внесли в черный список отеля Four Seasons после того, как на нее пожаловались постояльцы гостиницы.

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      Анастасия Астахова
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