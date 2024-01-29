Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары

Американская певица Бритни Спирс публично извинилась перед своим бывшим возлюбленным, исполнителем Джастином Тимберлейком, за то, что откровенно рассказала об их личной жизни в свои мемуарах «Женщина во мне». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте артистка также похвалила композицию артиста под названием Selfish.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые написала в своей книге. Если я обидела кого-то, кто мне искренне дорог, я глубоко сожалею. Еще я хочу сказать, что я обожаю песню Джастина Selfish. Она очень хороша», — написала Спирс.

В своей книге певица рассказала, что в 2000 году, в возрасте 19 лет, делала аборт от Тимберлейка в домашних условиях.

«Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни», — писала исполнительница.

Позже стало известно о планах Джастина Тимберлейка подать в суд на Бритни Спирс.