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16:36, 29 января 2024Культура

Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за откровения об аборте

Бритни Спирс публично извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская певица Бритни Спирс публично извинилась перед своим бывшим возлюбленным, исполнителем Джастином Тимберлейком, за то, что откровенно рассказала об их личной жизни в свои мемуарах «Женщина во мне». Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В своем посте артистка также похвалила композицию артиста под названием Selfish.

«Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые написала в своей книге. Если я обидела кого-то, кто мне искренне дорог, я глубоко сожалею. Еще я хочу сказать, что я обожаю песню Джастина Selfish. Она очень хороша», — написала Спирс.

В своей книге певица рассказала, что в 2000 году, в возрасте 19 лет, делала аборт от Тимберлейка в домашних условиях.

«Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни», — писала исполнительница.

Позже стало известно о планах Джастина Тимберлейка подать в суд на Бритни Спирс.

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      Анастасия Астахова
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