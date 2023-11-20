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09:57, 20 ноября 2023Культура

Стало известно о планах Джастина Тимберлейка подать в суд на Бритни Спирс

Джастин Тимберлейк захотел подать в суд на Бритни Спирс после выхода ее мемуаров

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Стало известно о планах американского певца и актера Джастина Тимберлейка подать в суд на бывшую возлюбленную, исполнительницу Бритни Спирс. Об этом сообщает Radar Online.

Отмечается, что из-за выпущенной певицей книги артист подвергся хейту — ему пришлось закрыть комментарии в своих социальных сетях, а также отменить несколько своих выступлений из-за угроз со стороны поклонников Спирс.

По данным издания, исполнитель ожидал, что шумиха вокруг его имени сойдет на нет, однако этого не произошло — Тимберлейк продолжил нести репутационные потери и теперь намерен подать иск в суд на бывшую возлюбленную.

Ранее сообщалось, что семья певца покинула США сразу после скандала, вызванного публикацией мемуаров Спирс «Женщина во мне», в которых она рассказала, что в 2000 году делала аборт от Тимберлейка в домашних условиях.

«Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни», — писала исполнительница.

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      Анастасия Астахова
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