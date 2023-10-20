Бритни Спирс раскрыла подробности об аборте от Тимберлейка

Певица Бритни Спирс рассказала, что сделала аборт от Джастина Тимберлейка дома

Американская певица Бритни Спирс рассказала, что в 2000-м году делала аборт от певца Джастина Тимберлейка в домашних условиях. Фрагмент книги «Женщина во мне», в котором артистка раскрыла подробности этой процедуры, цитирует TMZ.

По словам Спирс, они с Тимберлейком договорились, что никто не должен был знать об аборте, включая родственников. Затем артистка дома употребила препарат для искусственного прерывания беременности.

Боль, которую Спирс почувствовала после применения препарата, певица назвала пыткой. Она добавила, что, пока она лежала на полу в ванной, Тимберлейк играл ей на гитаре. «Я плакала и всхлипывала, пока все не кончилось. Это длилось часами, я не помню, чем закончилось, но двадцать лет спустя я все еще помню и всю боль, и весь страх», — призналась она.

В своих мемуарах Спирс также рассказала, что забеременела в 19 лет, была влюблена и мечтала о настоящей семье, поэтому эта новость стала для нее приятной неожиданностью. Она хотела сохранить беременность, однако Тиберлейк был против.