Бритни Спирс опубликовала отрывки мемуаров. Она рассказала об изменах Джастина Тимберлейка. Это вызвало хаос в его семье

Бритни Спирс призналась, что по настоянию Джастина Тимберлейка сделала аборт

Мемуары Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» поступят в продажу только 24 октября, однако первые же отрывки, опубликованные журналом People, успели наделать немало шума. Настоящий ажиотаж в прессе и социальных сетях спровоцировали откровения поп-звезды об издевательствах отца и запутанных отношениях с певцом Джастином Тимберлейком, с которым она встречалась в начале 2000-х годов.

Спирс рассказала, что делала аборт, когда встречалась с Тимберлейком

В опубликованном фрагменте мемуаров одним из самых громких признаний Спирс стал рассказ об аборте от Тиберлейка. По словам артистки, она забеременела в 19 лет, когда ее роман с певцом был в самом разгаре. Бритни была отчаянно влюблена и мечтала о настоящей семье, поэтому эта новость стала для нее приятной неожиданностью. Она хотела сохранить беременность, однако Тиберлейк был против. Певец считал, что они слишком молоды, чтобы быть родителями, и рождение ребенка станет для них трагедией. Под давлением возлюбленного Бритни согласилась сделать аборт.

Если бы это было только мое решение, я бы так не поступила. Но Джастин был убежден, что не хочет быть отцом. По сей день аборт — самая мучительная вещь, которую я когда-либо переживала в своей жизни Бритни Спирс

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк Фото: Steve Granitz / Getty Images

Спирс и Тимберлейк расстались в 2002 году. Вскоре певица вышла замуж за танцовщика Кевина Федерлайна и родила от него двоих сыновей — Шона и Джейдена. Тимберлейк же женился на актрисе Джессике Бил в 2012 году, у них двое сыновей — Сайлас и Финеас.

Как пишет таблоид Mirror, откровение Спирс об аборте «вызвало хаос» в семье Тимберлейка. Инсайдеры сообщают, что, Джессика Бил, возможно, была не в курсе всей этой личной перипетии, о которой рассказала бывшая пассия его супруга.

Певица заявила, что Тимберлейк изменил ей

Роман Спирс и Тимберлейка продлился четыре года. Причиной разрыва считалась измена Бритни. В этом певец неоднократно обвинял ее в интервью и даже выпустил песню Cry me a river, в которой пожаловался, что певица разбила ему сердце. После подобных откровений ее начали травить в прессе.

Долгое время она никак не комментировала эти обвинения, однако в мемуарах поделилась совершенно иной версией событий. Она заявила, что изменщиком был сам Джастин, закрутивший роман с «другой звездой». Имя этой известной женщины Спирс предпочла пока сохранить в тайне, так как не хотела ставить ее в неловкое положение.

В 2021 году Тимберлейк принес бывшей возлюбленной извинения за то, что поддерживал волну хейта, обрушившуюся на нее после их расставания

Спирс пожаловалась, что с детства ее критиковал отец

Также в опубликованном отрывке мемуаров Спирс рассказала, что с детства страдала от постоянной критики своего тела как со стороны хейтеров и прессы, так и от собственного отца Джейми. Токсичные комментарии родителя, называвшего дочь толстой, некрасивой и неуклюжей, очень повлияли на самооценку Бритни и развили у нее множество комплексов.

Я думала, что критика моего тела в прессе — это плохо, но еще больше это ранило меня от моего собственного отца. Он неоднократно говорил мне, что я выгляжу толстой и что мне придется что-то с этим делать… Ощущение того, что ты всегда недостаточно хорош, — это душераздирающее состояние для ребенка Бритни Спирс

Джейми Спирс Фото: Nick Ut / AP

По словам Бритни, отец продолжал отпускать язвительные комментарии в ее адрес, даже когда она стала суперзвездой. Из-за этого она практически растеряла все, что помогало ей чувствовать себя собой. «Мой отец разрушил ядро моего существования, мою уверенность и даже мою сексуальную жизнь», — отметила артистка.

В результате в 2007 году все мировые СМИ облетели фото и видео, на которых было запечатлено, как Спирс побрилась налысо. В книге певица впервые прокомментировала причины эпатажного поведения. Этот поступок стал для нее попыткой бунта против отца, стремившегося контролировать каждый ее шаг. «На меня глазели, пока я росла, рассматривали с ног до головы, говорили, что думали о моем теле с подросткового возраста. Бритье головы и вызывающее поведение были моими способами дать отпор», — рассказала она.

Бритни Спирс долгое время жила под контролем отца

В 2008 году из-за ментальных проблем, вызванных постоянным давлением со стороны Джейми Спирса и общественности, Бритни попала в психиатрическую клинику. После выписки суд признал исполнительницу недееспособной и назначил отца ее официальным опекуном.

На протяжении 13 лет Джейми Спирс контролировал все личные, медицинские и финансовые дела дочери. Ей без возражений приходилось принимать все назначенные медиками лекарства, не беременеть, рано ложиться спать и очень много работать без права на передышку. Певица написала, что все эти годы чувствовала себя «собственной тенью».

Я стала роботом. Но не просто роботом, а своего рода ребенком-роботом. Я была настолько инфантильной, что переставала чувствовать себя собой же. (…) Женщина во мне долгое время была подавлена. Они хотели, чтобы я была дикой на сцене, такой, какой они мне говорили, а все остальное время была роботом Бритни Спирс

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Paul Archuleta / Getty Images

Вернуть полный контроль над своей жизнью Бритни смогла лишь в 2021 году. Вскоре после этого она вышла замуж за давнего возлюбленного фитнес-тренера Сэма Асгари, но счастья с ним так и не обрела. В августе 2023-го, спустя всего год официального брака, артистка объявила о разводе и после всего пережитого вновь и вновь повторяет в мемуарах, что не заслужила всей той боли, которую ей причинила семья.