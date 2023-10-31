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14:38, 31 октября 2023Культура

Джастин Тимберлейк покинул США после откровений Бритни Спирс об аборте

Джастин Тимберлейк уехал в Мексику после заявлений Бритни Спирс об аборте

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Американский певец Джастин Тимберлейк с семьей покинул США и уехал в Мексику после публикации скандальных заявлений его бывшей возлюбленной, исполнительницы Бритни Спирс, об аборте. Об этом сообщает Page Six.

Музыканта сфотографировали выходящим из частного самолета в Кабо-Сан-Лукас. Тимберлейк был одет в белую футболку с рисунком, серые спортивные штаны, белые кроссовки и бейсболку такого же цвета. На кадрах артист улыбается, направляясь от самолета к гольфмобилю, держа на руках младшего сына двухлетнего Финеаса.

По данным издания, Тимберлейк приехал в город на семейный отдых, поэтому его жена Джессика Бил и их старший сын, восьмилетний Сайлас, вероятно, также прибыли в Мексику с музыкантом.

Отмечается, что семья покинула страну сразу после скандала, вызванного публикацией мемуаров Спирс «Женщина во мне», в которых она рассказала, что в 2000 году делала аборт от Тимберлейка в домашних условиях.

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      Варвара Кошечкина
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