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08:02, 29 февраля 2024Из жизни

Учительница лишилась профессии после секса с бывшим учеником

Учительница из Австралии лишилась профессии на три года после секса с подростком

Фото: Barry Zhou / Unsplash

В Австралии учительница старшей школы из штата Западная Австралия занялась сексом с бывшим учеником и лишилась профессии на три года. Об этом сообщает WAtoday.

Джессика Форджионе преподавала у подростка, которого в судебных документах называют «Учеником А», в 2020-2021 годах, когда он был в 10 и 11 классах. Вместо 12 класса он устроился в колледж, однако до 18 лет считался подопечным Департамента образования. В 2022-м Форджионе вызвалась помогать спортивной команде, в которую входили девушка пострадавшего и его сестра. Сам он руководил командой.

Через какое-то время «Ученик А» начал отправлять личные сообщения Форджионе. Она утверждает, что сначала игнорировала их, но потом стала отвечать, чтобы не портить отношения с юношей. Вскоре женщина познакомилась с его родителями на одной из игр, и ее пригласили на ужин. Потом Форджионе позвали и на 18-летние «Ученика А».

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Администрация колледжа разрешила учительнице присутствовать на празднике в качестве частного лица, однако ей было запрещено употреблять алкогольные напитки и фотографироваться, так как там должны были быть другие ученики. Форджионе проигнорировала запрет и напилась вместе с подростками.

Затем она не смогла вызвать такси и попросилась остаться на ночь в доме «Ученика А». Ей постелили в свободной комнате. Юноша был в своей комнате с возлюбленной, однако та быстро уснула, потому что много выпила. После этого молодой человек вошел в комнату, где находилась Форджионе, и они поцеловались.

Через несколько дней Форджионе рассталась с партнером, а «Ученик А» разорвал отношения с девушкой. С 8 августа 2022-го учительница трижды встречалась с юношей у него дома и занималась с ним сексом. При этом бывшая девушка молодого человека продолжала учиться в ее классе и даже спрашивала совета по поводу расставания.

В итоге юноша рассказал родителям об отношениях с Форджионе. В 2023 году ее отстранили от работы. 27 февраля 2024-го года суд постановил, что женщина не сможет заниматься преподаванием на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Северная Каролина, которая 16 раз изнасиловала школьника «в возрасте 15 лет или младше». Расследование против нее началось в октябре 2023-го года, после того как пострадавший обратился в полицию.

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      Никита Савин
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