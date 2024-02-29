Россиянин поставил обидчика на колени и перерезал ему шею охотничьим ножом

В Геленджике суд приговорил к 8 годам туриста, перерезавшего шею обидчику

Геленджикский городской суд приговорил 33-летнего жителя Белгородской области к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, перерезавшего шею обидчику охотничьим ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что белгородец приехал в Геленджик на отдых. Вечером 24 августа 2022 года на автопарковке у городской администрации он во время распития алкогольных напитков повздорил с собутыльником. На почве личных неприязненных отношений турист взял из машины охотничий нож, заставил потерпевшего встать перед ним на колени и ударил в шею. Лезвие повредило сонную артерию, обильное кровотечение не оставило шансов пострадавшему.

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