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18:45, 29 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин поставил обидчика на колени и перерезал ему шею охотничьим ножом

В Геленджике суд приговорил к 8 годам туриста, перерезавшего шею обидчику

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Геленджикский городской суд приговорил 33-летнего жителя Белгородской области к восьми годам и двум месяцам лишения свободы, перерезавшего шею обидчику охотничьим ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что белгородец приехал в Геленджик на отдых. Вечером 24 августа 2022 года на автопарковке у городской администрации он во время распития алкогольных напитков повздорил с собутыльником. На почве личных неприязненных отношений турист взял из машины охотничий нож, заставил потерпевшего встать перед ним на колени и ударил в шею. Лезвие повредило сонную артерию, обильное кровотечение не оставило шансов пострадавшему.

28 февраля сообщалось, что в Саратовской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 28-летнего гражданина Республики Туркменистан за покушение на 19-летнего юношу. Иностранец напал на юношу 7 октября 2023 года в Балашове во время драки и ударил ножом в грудь. Раненый был госпитализирован, медики спасли ему жизнь.

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      Любовь Ширижик
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