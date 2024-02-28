Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

Под Саратовом осудили на 6,5 года иностранца, ранившего ножом 19-летнего юношу

В Саратовской области суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 28-летнего гражданина Республики Туркменистан за покушение на 19-летнего юношу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранец будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 7 октября 2023 года в Балашове под Саратовом произошла драка около одного из домов. Рядом стоял потерпевший. Осужденный подумал, что тот тоже участвует в потасовке, и напал на него, ударив ножом в грудь. Раненый попытался убежать, но мужчина погнался следом. В итоге нападавшего остановили очевидцы.

В больнице молодому человеку оказали помощь.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае суд рассмотрит дело 38-летней местной жительницы, пытавшейся расправиться со знакомой из-за ревности.