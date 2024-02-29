Глава ФСБ России Бортников: на территории Украины располагается много баз ЦРУ

Глава ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что на территории Украины располагается много баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом сообщает ТАСС.

«Много», — заявил он, отвечая он на соответствующий вопрос журналиста Первого канала.

По его словам, «они давно зашли туда, используют свой ресурс для того, чтобы как сами, так и (...) представители спецслужб Украины делали ту грязную работу, о которой мы сегодня говорим». Бортников подчеркнул, что противник в лице американцев, англичан и французов активно работает на территории Украины.

«Работа ведется», — ответил он на вопрос, могут ли российские силы «дотянуться» до баз ЦРУ на Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Украине расположено больше 12 баз ЦРУ США.

По его словам представителя Кремля, ЦРУ воспринимает Москву как противника со времен «советского и раннероссийского романтизма» и продолжает работать против России, а отечественные спецслужбы «участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями».