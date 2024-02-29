В Кремле высказались о количестве баз ЦРУ на Украине

Песков: баз ЦРУ на Украине наверняка больше, чем 12

На Украине расположено больше 12 баз Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о количестве объектов американских спецслужб в соседней стране, сообщает ТАСС.

«Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем», — констатировал он.

По словам представителя Кремля, ЦРУ воспринимает Москву как противника со времен «советского и раннероссийского романтизма» и продолжает работать против России. «Наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями», — заверил он.

Ранее Песков заявил, что продвижение Североатлантического альянса на восток и его враждебная риторика являются поводом для усиления безопасности. Он подчеркнул, что Москва глубоко обеспокоена этим.