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12:36, 28 февраля 2024Мир

В Кремле враждебную риторику НАТО назвали поводом для усиления безопасности

Песков: враждебная риторика НАТО — повод для дополнительных мер безопасности
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Владимир Пирогов / Reuters

Россия считает продвижение НАТО на восток и враждебную риторику блока поводом для усиления безопасности. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозу бывшего главы МИД Литвы и посла по особым поручениям по делам Европейского союза (ЕС) Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов альянсу, сообщает РИА Новости.

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Песков оценил последствия отправки западных войск на Украину. По его словам, это приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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