В Кремле враждебную риторику НАТО назвали поводом для усиления безопасности

Песков: враждебная риторика НАТО — повод для дополнительных мер безопасности

Россия считает продвижение НАТО на восток и враждебную риторику блока поводом для усиления безопасности. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозу бывшего главы МИД Литвы и посла по особым поручениям по делам Европейского союза (ЕС) Линаса Линкявичюса «нейтрализовать» Калининград, если Россия бросит вызов альянсу, сообщает РИА Новости.

«Расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, враждебная риторика со стороны государств-членов Североатлантического альянса — это все, конечно, повод для глубокой обеспокоенности и основания для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Песков оценил последствия отправки западных войск на Украину. По его словам, это приведет к неизбежному прямому столкновению России и НАТО.