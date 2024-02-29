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18:33, 29 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Германии прокомментировала встречу министров Армении и Азербайджана

Глава МИД Германии Бербок прокомментировала переговоры Армении и Азербайджана

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала прошедшую в Берлине встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Ее слова передает издание «Sputnik Армения».

«Мы поддерживаем мирные переговоры везде, где только возможно. Чтобы раны могли зажить и мир был достигнут. Каждый метр на этом пути имеет значение», — написала Бербок, отметив, что Армения и Азербайджан идут мужественным, но трудным путем к мирному договору.

Ранее стало известно, что главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору. Байрамов отмечал, что работа над текстом мирного соглашения продолжалась, несмотря на определенный перерыв в переговорах Баку и Еревана. Решение о возобновлении работы было принято после встречи в Мюнхене.

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