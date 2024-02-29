Глава разведки Украины указал на просчеты бывшего главкома Залужного

Глава ГУР Украины Буданов указал на просчеты бывшего главкома Залужного

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов указал на ошибки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украны (ВСУ) Валерия Залужного в интервью изданию CBC.

«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — прокомментировал Буданов, добавив, что Владимир Зеленский сделал правильное, по его мнению, решение, заменив Залужного.

Отвечая на вопрос о конфликте Зеленского и Залужного, глава ГУР заявил, что между ними не могло быть личных разногласий, когда один из них был «прямым подчиненным другого».

Ранее издание The New York Times рассказало о прошлом главы ГУР Кирилла Буданова. Издание отмечает, что в 2016 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США начало готовить подразделение спецназа для диверсий против России, где Буданов был одним из офицеров.

