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10:48, 29 февраля 2024Бывший СССР

Глава разведки Украины указал на просчеты бывшего главкома Залужного

Глава ГУР Украины Буданов указал на просчеты бывшего главкома Залужного
СюжетДиверсии в России
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов указал на ошибки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украны (ВСУ) Валерия Залужного в интервью изданию CBC.

«Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?» — прокомментировал Буданов, добавив, что Владимир Зеленский сделал правильное, по его мнению, решение, заменив Залужного.

Отвечая на вопрос о конфликте Зеленского и Залужного, глава ГУР заявил, что между ними не могло быть личных разногласий, когда один из них был «прямым подчиненным другого».

Ранее издание The New York Times рассказало о прошлом главы ГУР Кирилла Буданова. Издание отмечает, что в 2016 году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США начало готовить подразделение спецназа для диверсий против России, где Буданов был одним из офицеров.

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      Валентин Карант
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