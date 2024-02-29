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19:06, 29 февраля 2024Бывший СССР

Грузия потребовала объяснений от США по обвинениям в обходе санкций

Минфин Грузии потребовал разъяснений от США по обвинению в обходе санкций
Рон Джонсон

Рон Джонсон. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Служба доходов Министерства финансов Грузии обратилась к США c просьбой разъяснить обвинения сенаторов Рона Джонсона и Ричарда Блюменталя в обходе санкций против России, передает издание Sputnik Грузия.

«Служба доходов Минфина уже обратилась к американским коллегам и запросила разъяснений, на основании каких доказательств было сделано данное заявление в отношении Грузии», — сообщили в ведомстве, добавив, что при наличии конкретных доказательств американскую сторону попросили поделиться ими с Грузией.

Кроме того, ведомство заверило, что Тбилиси полностью соблюдает требования, предусмотренные международными санкциями, и не имеет противоречащих этому данных: «В случае предоставления коллегами конкретных доказательств, мы предоставим общественности дополнительную информацию».

Ранее о санкциях против России высказался новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сообщил, что против введения антироссийских санкций у грузинских властей есть «весьма сильные аргументы».

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