Грузия потребовала объяснений от США по обвинениям в обходе санкций

Минфин Грузии потребовал разъяснений от США по обвинению в обходе санкций

Служба доходов Министерства финансов Грузии обратилась к США c просьбой разъяснить обвинения сенаторов Рона Джонсона и Ричарда Блюменталя в обходе санкций против России, передает издание Sputnik Грузия.

«Служба доходов Минфина уже обратилась к американским коллегам и запросила разъяснений, на основании каких доказательств было сделано данное заявление в отношении Грузии», — сообщили в ведомстве, добавив, что при наличии конкретных доказательств американскую сторону попросили поделиться ими с Грузией.

Кроме того, ведомство заверило, что Тбилиси полностью соблюдает требования, предусмотренные международными санкциями, и не имеет противоречащих этому данных: «В случае предоставления коллегами конкретных доказательств, мы предоставим общественности дополнительную информацию».

Ранее о санкциях против России высказался новый премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Он сообщил, что против введения антироссийских санкций у грузинских властей есть «весьма сильные аргументы».