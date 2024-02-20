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18:17, 20 февраля 2024Бывший СССР

Новый премьер Грузии высказался о санкциях против России

Премьер Грузии Кобахидзе исключил введение Тбилиси санкций против Москвы
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тбилиси не станет вводить санкции против Москвы. Принятие таковых решений исключил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, пишет «Интерфакс».

Выступая в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, он сообщил, что против введения антироссийских санкций у грузинских властей есть «весьма сильные аргументы».

При этом премьер выразил огорчение в связи с заявлениями официальных украинских лиц об открытии в Грузии «второго фронта» в конфликте с Россией, несмотря на политическую поддержку Киева со стороны Тбилиси.

Кобахидзе занял пост главы грузинского правительства в феврале, сменив на этой должности Ираклия Гарибашвили, также выступавшего против санкций в отношении России. По словам нового премьера республики, двумя главными национальными задачами страны являются «восстановление территориальной целостности мирным путем» и «полная победа над бедностью в Грузии».

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      Георгий Нестеров
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