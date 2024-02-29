Губернатор Херсонской области сообщил о полной зачистке села Крынки

Губернатор Херсонской области Сальдо: Крынки и окрестности полностью зачищены

Село Крынки Херсонской области и окрестности освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ) и полностью зачищены, об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, его слова передает ТАСС.

«На берегу наши военные контролируют [обстановку]», — отметил Сальдо, добавив, что солдаты ВСУ продолжают попытки высадиться на одном из островов Днепра.

Ранее Министерство обороны России показало кадры уничтожения техники ВСУ на правом берегу Днепра.

Как уточнили в Минобороны, российские операторы беспилотников вскрыли расположение техники ВСУ на правом берегу Днепра. Таким образом российские бойцы не дают ВСУ подготовиться к переправе на левый берег реки в районе села Крынки.