Российские военные заморозили в подвале сбежавшего с СВО сослуживца

В Кировской области двое бойцов СВО везли в багажнике тело сбежавшего сослуживца

В Кировской области арестовали двоих участников специальной военной операции (СВО), которые везли в багажнике тело замерзшего сослуживца. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, машину военных остановили сотрудники ДПС в кировском районе Талица ночью 23 февраля. Пассажир бросился бежать, но его поймали, а затем полицейские решили досмотреть автомобиль. В багажнике находилось тело мужчины.

На допросе водитель и пойманный пассажир машины рассказали, что везли сбежавшего с СВО сослуживца — 44-летнего контрактника Романа из поселка Рудничный. Он дезертировал и командир отправил за ним земляков, чтобы они вернули его на место службы.

Бойцы приехали в поселок, но Роман отказался возвращаться на СВО, и тогда сослуживцы избили его и посадили в подвал. Через несколько дней пленника нашли без признаков жизни. Тогда военные решили избавиться от тела, но во время перевозки они попались сотрудникам ДПС.

По предварительным данным, дезертир не выжил от переохлаждения.

30 января сообщалось, что в подмосковном городе Чехове уроженцы Армении отбили в драке с земляками участника СВО. Он прибыл в Московскую область в отпуск для лечения после ранения. Инцидент произошел в ночь на 14 января между посетителями кафе «Вояж».