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16:13, 29 февраля 2024Бывший СССР

Кличко обвинил украинские власти в манипуляциях

Кличко: Верховная Рада манипулирует обществом и дискредитирует власти Киева

Фото: Nazar Furyk / Globallookpress.com

Решение Верховной Рады Украины о создании комиссии по расследованию эффективности работы городской власти Киева является проявлением политической борьбы и манипуляцией. Обвинил депутатов в манипуляциях мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

«К сожалению, продолжается политическая борьба. И я считаю, что временную следственную комиссию в парламенте создали, чтобы продолжать манипулировать обществом, распространять ложную информацию и дискредитировать столичную власть», — рассказал он.

Мэр также подчеркнул, что Киев давно ждет от Рады важных для города законопроектов по его развитию, часть из которых лежит в парламенте уже несколько лет. Он отметил, что важно, чтобы эта комиссия работала ради развития столицы, а не генерирования политических лозунгов и манипуляций.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк назвал число правок к закону о мобилизации. По его словам, всего депутаты Рады предложили 4195 правок, из которых 40 парламентарий подал сам.

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