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15:36, 29 февраля 2024Путешествия

Летевший на Кубу самолет экстренно вернулся в Москву из-за больного ребенка

Shot: летевший на Кубу самолет вернулся в Шереметьево из-за больного ребенка

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Летевший из России на Кубу самолет экстренно вернулся в московский аэропорт Шереметьево из-за больного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что рейс вылетел в Варадеро из Москвы в 8:44 утра. По информации Telegram-канала «Авиаторщина», на плохое самочувствие пожаловался пятилетний ребенок, который находился в самолете с семьей из четырех человек. Бортпроводники приступили к оказанию помощи.

Пилоты приняли решение развернуться над Архангельской областью. Спустя полтора часа борт приземлился в столичной авиагавани, в самолет поднялась бригада врачей, а семью сняли с рейса. Повторный вылет на Кубу состоялся спустя четыре часа.

Ранее самолет авиакомпании United Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за найденной в туалете записки с угрозой взрыва. Более 200 участников рейса эвакуировали, а борт перевели на удаленную стоянку.

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      Зарина Дзагоева
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