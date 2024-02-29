Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Петербурга в Сочи самолет около двух часов кружил над Ленобластью

Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в популярный курортный город из Санкт-Петербурга, в четверг, 29 февраля. Отмечается, что после взлета воздушное судно около двух часов кружило над Ленобластью.

«Борт взлетел в 10:30, однако так и не смог выбраться за пределы области — выжег топливо и вынужденно вернулся», — говорится в сообщении. Пассажиры заявили, что сейчас им на замену готовят другой самолет.

Представители авиакомпании сообщили «Фонтанке», что борт вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам — у пилотов возникли замечания по системе навигации.

Ранее в феврале пилотов самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Челябинска в Москву. Уточняется, что источник освещения находился в 15 километрах слева от воздушного судна в районе города Королев.

